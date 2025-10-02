معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب

ينتظر حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك ضمن منافسات بطولة كأس العرب قرار اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بحسم السفر إلي المغرب من عدمه.وتحدد في وقت سابق موعد سفر منتخب مصر الثاني بقيادة مدربه حلمي طولان، إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الجارى، حيث يخوض معسكرا هاما في الفترة من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، يلتقي خلالها بمنتخبي المغرب والبحرين في إطار التحضيرات لكأس العرب التى تنطلق مطلع ديسمبر المقبل.



ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة مصير معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في المغرب في قادم الساعات وذلك بعد الأحداث الصادرة مؤخرا في الدولة الشقيقة.وأنهى الاتحاد المصرى لكرة القدم اتفاقه على المباريات الودية لمنتخب مصر الثانى والذى يشارك فى كأس العرب خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل.



ويلتقى مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر، ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر، ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للمنتخب لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.



من جانبه أكد حلمي طولان المدير الفنى للمنتخب أن تجربتي المغرب والبحرين مهمة للفريق بعد نجاح المعسكر الأول والذي تخلله مباراتين أمام تونس انتهتا بفوز مصر، مضيفا أن برنامج الإعداد يسير وفق البرنامج المعد سلفا بنجاح في ظل الدعم الذي يلقاه الفريق من اتحاد الكره برئاسة المهندس هاني أبوريدة.



وأكد المدير الفني أن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر، مشيدا بانضباط والتزام اللاعبين في المعسكر، خاصة أن عددا كبيرا منهم لهم خبرات دولية كبيرة.



أوضح حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني أنه يتم متابعة كل مباريات الدوري الممتاز للاطمئنان علي العناصر التي كانت موجودة، فضلا عن محاولة اكتشاف عناصر جديدة تحسبا لجميع الظروف.



يذكر أن حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني يواجه أزمة حقيقية في بطولة كأس العرب حيث يغيب 7 نجوم من فريق بيراميدز عن صفوف الفراعنة نظرا لمشاركتهم في بطولة كأس الإنتركونتننتال.



وينتظر فريق بيراميدز الفائز من بطل الأمريكتين من أجل مواجهة أحدهما نهاية العام الجاري في نصف نهائي بطولة كأس التحدي.