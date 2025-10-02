قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
رياضة

معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب

منتخب مصر الثاني
يسري غازي

ينتظر حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك ضمن منافسات بطولة كأس العرب قرار اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بحسم السفر إلي المغرب من عدمه.وتحدد في وقت سابق موعد سفر منتخب مصر الثاني بقيادة مدربه حلمي طولان، إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الجارى، حيث يخوض معسكرا هاما في الفترة من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، يلتقي خلالها بمنتخبي المغرب والبحرين في إطار التحضيرات لكأس العرب التى تنطلق مطلع ديسمبر المقبل.


ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة مصير معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في المغرب في قادم الساعات وذلك بعد الأحداث الصادرة مؤخرا في الدولة الشقيقة.وأنهى الاتحاد المصرى لكرة القدم اتفاقه على المباريات الودية لمنتخب مصر الثانى والذى يشارك فى كأس العرب خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل.

ويلتقى مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر، ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر، ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للمنتخب لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

من جانبه أكد حلمي طولان المدير الفنى للمنتخب أن تجربتي المغرب والبحرين مهمة للفريق بعد نجاح المعسكر الأول والذي تخلله مباراتين أمام تونس انتهتا بفوز مصر، مضيفا أن برنامج الإعداد يسير وفق البرنامج المعد سلفا بنجاح في ظل الدعم الذي يلقاه الفريق من اتحاد الكره برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وأكد المدير الفني أن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر، مشيدا بانضباط والتزام اللاعبين في المعسكر، خاصة أن عددا كبيرا منهم لهم خبرات دولية كبيرة.

أوضح حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني أنه يتم متابعة كل مباريات الدوري الممتاز للاطمئنان علي العناصر التي كانت موجودة، فضلا عن محاولة اكتشاف عناصر جديدة تحسبا لجميع الظروف.

يذكر أن حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني يواجه أزمة حقيقية في بطولة كأس العرب حيث يغيب 7 نجوم من فريق بيراميدز عن صفوف الفراعنة نظرا لمشاركتهم في بطولة كأس الإنتركونتننتال.

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من بطل الأمريكتين من أجل مواجهة أحدهما نهاية العام الجاري في نصف نهائي بطولة كأس التحدي.

منتخب مصر كأس العرب اتحاد الكرة منتخب المغرب هاني أبو ريدة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

