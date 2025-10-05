إعلامي: منتخب الشباب “ملوش صاحب”.. وقرار تعيين أسامة نبيه كان غير موفق

أبدى الإعلامي كريم رمزي، استياءه من خروج منتخب مصر من دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 20 عاما الذي يقام في تشيلي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أداء منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب أداء هزيل ولا يرتقي لاسم وسمعة مصر الكروية.

وأضاف: تشعر أن منتخب مصر للشباب “ملوش صاحب”، كل شهرين يتم تغيير المدير الفني له، ولماذا يتم تغيير 3 مدربين لمنتخب الشباب في وقت قصير؟

وتابع: الكل يتحمل ما حدث في تشيلي من اتحاد كرة وجهاز فني ولاعبين ليسوا على قدر المسؤولية، فأين التخطيط الجيد لمنتخب مثل منتخب الشباب، وخرجنا بشكل “مهين”، ومنتخب مصر أكبر من الخروج بمثل هذا الشكل.

وأردف: من المتوقع أن يتم توجيه الشكر إلى اسامة نبيه وجهازه الفني وتشكيل لجنة لاختيار المدرب، ولكن هل هذا هو الحل؟، ونحتاج إلى مدرب ذو كفاءة قادر على قيادة صناعة جيل جيد للكرة المصرية، وأسامة نبيه كان يحتاج إلى وقت قبل أن يتولى تدريب منتخب من المنتخبات.

وأختتم: هناك أجيال تنتهي في الكرة المصرية ونحن لا نشعر بها، والأهلي والزمالك غطوا على ما حدث لمنتخب الشباب في تشيلي.