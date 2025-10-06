أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

أكد الإعلامي أحمد جلال، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يحاول حشد الجمعية العمومية لحضور يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء، من أجل إبعاد حسام غالي.

قال جلال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أحداث ١١ سبتمبر التي شهدت تصريحات نارية من حسام غالي وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد عضو مجلس الإدارة من الاستمرار في منصبه.

أشار جلال إلى أن التصريحات التي أطلقها حسام غالي دفعت الخطيب للعمل على حشد الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانوني، خاصة أن غير ذلك سيبقي المجلس الحالي بالكامل لمدة عام آخر وفقًا للقانون.

أوضح أن المادة 41، تؤكد أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل لجلسة أخرى تُعقد يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، بينما إذا لم يكتمل في الاجتماع الآخر، يفوّض مجلس الإدارة القائم في تسيير شؤون النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية العادية.

اختتم تصريحاته، بأن غالي تحدث عن التهميش والديكتاتورية والصراعات في الإدارة والخيانة، وهو ما أشعل الأجواء، ودفع الخطيب لعدم توجيه الشكر إليه في البيان الذي وجهه للمستبعدين من قائمته في الانتخابات المقبلة.

