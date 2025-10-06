قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

الخطيب
الخطيب
رباب الهواري

أكد الإعلامي أحمد جلال، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يحاول حشد الجمعية العمومية لحضور يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء، من أجل إبعاد حسام غالي.

قال جلال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أحداث ١١ سبتمبر التي شهدت تصريحات نارية من حسام غالي وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد عضو مجلس الإدارة من الاستمرار في منصبه.

أشار جلال إلى أن التصريحات التي أطلقها حسام غالي دفعت الخطيب للعمل على حشد الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانوني، خاصة أن غير ذلك سيبقي المجلس الحالي بالكامل لمدة عام آخر وفقًا للقانون.

أوضح أن المادة 41، تؤكد أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل لجلسة أخرى تُعقد يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، بينما إذا لم يكتمل في الاجتماع الآخر، يفوّض مجلس الإدارة القائم في تسيير شؤون النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية العادية.

اختتم تصريحاته، بأن غالي تحدث عن التهميش والديكتاتورية والصراعات في الإدارة والخيانة، وهو ما أشعل الأجواء، ودفع الخطيب لعدم توجيه الشكر إليه في البيان الذي وجهه للمستبعدين من قائمته في الانتخابات المقبلة.
 

