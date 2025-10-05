قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

النادي الأهلي
يسري غازي

فشلت مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع المدرب الألماني ايدين تريزيتش خلال الساعات الماضية لتولي قيادة القلعة الحمراء بسبب شروط المدير الفني.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المدرب الألماني ايدين تريزيتش لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفا للإسباني ريبيرو.

وطلب المدرب الألماني ايدين تريزيتش راتبا يتخطى حاجز ال  5.5 مليون دولار سنويا لقبول عرض تدريب النادي الأهلي.

وتحفظ النادي الأهلي على راتب ايدين تريزيتش وتمسك المدرب الألماني بشروطه رافضا تدريب القلعة الحمراء براتب أقل من ذلك.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام نادي ايجل نوار البورندي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ايجل نوار في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التوقف الدولي الحالي.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت ضد ايجل نوار في دوري أبطال إفريقيا احد ايام 16 او 17 او 18 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت أمام بطل بوروندي عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت لطريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

موظفون

الخميس إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.. وأجر مضاعف لهؤلاء الموظفين

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا.. ونواب: مستقبل البلد خلال الفترة القادمة.. ويوفر خريجين مؤهلين لسوق العمل

الأدوية

بعد افتتاح مصانع الدواء.. شروط تخزين وبيع الأدوية في مستودعات الوسطاء

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

