الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزاً للفخر والعزة والوطنية، وتجسيداً لإرادة الشعب المصري وجيشه الباسل في استرداد الأرض وصون الكرامة.

ذكرت وزارة الخارجية أنها و إذ تُحيي هذه المناسبة الوطنية الغالية، فإنها تؤكد اعتزازها بما حققته القوات المسلحة المصرية من بطولات وتضحيات ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة لمواصلة العمل والبناء وصون مقدرات الوطن.