قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنة النبي قبل النوم.. اغتنم أفضل الأعمال ثوابا تحفظك حتى الاستيقاظ

سنة النبي قبل النوم
سنة النبي قبل النوم
أحمد سعيد

خير ما يختم به المؤمن يومه هي باتباعه سنة النبي قبل النوم، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عددًا من الأعمال التي ينال عليها المؤمن ثوابا كبيرا قبل النوم، ويمكن أن نلخص سنة النبي قبل النوم في السطور التالية. 

ما هي سنة النبي قبل النوم؟

ينبغي لكل مؤمن الحرص على سنة النبي قبل النوم فيجب أن يلتزم المسلم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله قبل النوم، وعندما يأوي إلى فراشه وفي النقاط التالية نتعرف على  سنة النبي لكي تكون لك وسيلة تحفظك حتى الاستيقاظ:

  • النوم على وضوء: فقد قـال النبي -صلى الله عليه وسلم- للبراء بن عازب رضي الله عنه : "إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث" [ متفق عليه:6311-6882].
  • قراءة سورة الإخلاص ، والمعوذتين قبل النوم: فقد ورد فى السنة عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ فيهما: "قل هو الله أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ برب الناس" ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات. [ رواه البخاري: 5017].
  • التكبير والتسبيح عند المنام : فعن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا وثلاثين ، وسبحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].
  • وأن يضع النائم يده اليمنى تحت خده الأيمن ( كـان إذا رقـد وضع يده اليمنى تحت خـده ) رواه أبو داود
  • قراءة آية الكرسي « اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» رواه البخاري .
  • قراءة آخر آيتين من سورة البقرة ، من قوله تعالى « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ».
  • الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد : "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه النشور" [ رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 6312 ] .

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة» (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء النبي قبل النوم

ومن أفضل صيغ الدعاء قبل النوم التي يمكن للمؤمن أن يقولها لغفران الذنوب : 

- دعاء الحفظ من الشرور والمكروه: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك».

- دعاء الاستغفار والتوبة: قال الحسن البصري رحمه الله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره». 

- دعاء التوكل على الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت».

سنة النبي قبل النوم سنة النبي النبي النوم دعاء قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

ترشيحاتنا

بيتزا الكيك الصحية

طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد