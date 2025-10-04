قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
ديني

دعاء الخروج من المنزل.. كان يردده النبي فاغتنمه

شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الدعاء الذى كان يردده النبي عند خروجه من المنزل.

دعاء الخروج من المنزل

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إنه ورد فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي، ان السيدة أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: « كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا». [الترمذي]

ومعنى الحديث:

(كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ) أي: خرجت مستعينًا بذكر اسم الله.

قال الطيبي: فإذا استعاذ العبد بالله باسمه المبارك فإنه يهديه ويرشده ويعينه في الأمور.

(تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ) أي: اعتمدت عليه في جميع أموري.

(اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ) أي : من أن نقع في ذنب ومعصية من الزلل. وهي هنا كناية عن وقوع الذنب من غير قصد.

(أَوْ نَضِلَّ) من الضلالة. أي : نضل عن الحق.

(أَوْ نَظْلِمَ) أي: أنفسنا أو أحدًا.

(أَوْ نُظْلَمَ) أي : من أحد.

(أَوْ نَجْهَلَ) أي: أمور الدين أو حقوق الله أو حقوق الناس أو في المخالطة مع الأصحاب أو أن نفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم.

(أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) أي: يفعل الناس بنا أفعال الجهال من إيصال الضرر إلينا.

قال الطيبي: من خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور فيخاف العدول عن الصراط المستقيم، فأما في الدين فلا يخلو أن يضل أو يضل، وأما في الدنيا فإما بسبب التعامل معهم بان يظلم أو يظلم، وإما بسبب الخلطة والصحبة فإما أن يجهل أو يجهل عليه. فاستعاذ من ذلك كله بلفظ وجيز ومتن رشيق مراعيًا للمطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول الشاعر:

ألا لا يجهلن أحد علينا .. فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ونوه ان القصد من ذلك تعليم الأمة وإلا فهو ﷺ معصوم من الظلم والجهل.

دعاء الخروج من المنزل الدعاء الذى كان يردده النبي عند خروجه من المنزل النبي علي جمعة بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

One UI 8.5

قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي

جنرال موتورز

جنرال موتورز تحصل علي ترخيص دائم لإنترنت الأشياء وتطلق عصر التنقل الذكي

Gemini

تحول مفاجئ في تطبيق Gemini سيحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

