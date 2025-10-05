برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين

أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وجود سياسات لدعم القطاع الزراعي لما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح البلشي، في تصريحات خاصة، أنه مما لا شك فيه أن هناك جهودا مقدمة لدعم هذا القطاع، بما يعكس حرص الدولة على النهوض بالمزارعين، لا سيما صغار الفلاحين الذين يمثلون العمود الفقري للإنتاج الزراعي في مصر، ولكننا ما زلنا في حاجة للمزيد.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة لإصلاح البنية التحتية الزراعية، من خلال تطوير نظم الري الحديث، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية، وتوفير التقاوي عالية الجودة، بالإضافة إلى التوسع في الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة ومستقرة.

ولفت النائب إلى أن برامج دعم الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتوفير التمويل الميسر للمزارعين عبر البنوك الزراعية، تعد من أهم الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الفلاحين، وتساعد على استقرار العملية الإنتاجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أكد أهمية برامج الإرشاد والتدريب، وتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة استغلال الموارد المائية والأرضية.

ونوه بأن الدولة تسعى لحل التحديات المتراكمة التي واجهت المزارعين لعقود، وعلى رأسها مشكلات التسويق، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتأثر بعض المحاصيل بالتغيرات المناخية.