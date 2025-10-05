برلمانية: برنامج الطروحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مشاركة القطاع الخاص

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أنها تسهم في تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الشركات المطروحة لتحقيق النمو المستدام.



و أكدت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن برنامج الطروحات الحكومية ضمانة حقيقة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، إلى جانب مشاركته في فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية.

تجدر الاشارة إلى أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية التي ستكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس EFG" القابضة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة بأجهزتها المختلفة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في القطاع المالي، حيث يستضيف الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف المهم مع الوزراء والمسئولين المعنيين.