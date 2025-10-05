قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
برلمان

برلماني: متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تعزز الاقتصاد وتجذب الاستثمارات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لجادة لبرنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد أهم محاور تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية.


و أشار" يحيي" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" إلى أن 
برنامج الطروحات الحكومية يعتبر أحد الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.


وأكد عضو النواب، على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافه في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الشركات.


تجدر الاشارة إلى أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية التي ستكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس EFG" القابضة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة بأجهزتها المختلفة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في القطاع المالي، حيث يستضيف الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف المهم مع الوزراء والمسئولين المعنيين. 

مدحت العدل
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
سلمي ابو ضيف وزوجها
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
