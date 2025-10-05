قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة ووحدة الشعب والجيش

نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات  حرب أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، ورمزًا للفخر والعزة الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الملحمة الخالدة جسدت أسمى معاني التضحية والفداء من أجل استعادة الأرض والكرامة.

وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم، أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية بأسرها، إذ أعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وأثبت للعالم أن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق المستحيل متى توحدت خلف هدف وطني جامع.

 إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات

وأضافت عضو مجلس النواب أن الروح التي انتصر بها الجيش المصري في أكتوبر هي ذاتها التي تقود مسيرة البناء والتنمية اليوم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات هو امتداد لروح العبور الثانية، التي تهدف إلى بناء وطن قوي حديث يليق بتضحيات أبنائه.

وشددت العسيلي على أن وحدة الشعب والجيش كانت وما زالت سر قوة مصر، وأن ذكرى أكتوبر تعيد إلى الأذهان مشهد التلاحم العظيم بين أبناء الوطن الذين التفوا حول قواتهم المسلحة حتى تحقق النصر، مؤكدة أن هذه الروح ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في مواجهة أي تحديات.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة: "ستظل حرب أكتوبر صفحة خالدة في وجدان كل مصري، ودليلًا على أن هذا الوطن لا يعرف الهزيمة، وأن أبناءه قادرون دائمًا على تحويل التحديات إلى إنجازات، بروح أكتوبر وبإرادة لا تلين."

