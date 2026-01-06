قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
أسماء عبد الحفيظ

يعد سمك الفيلية من أشهى الأطباق وأصناف الوجبات المفضلة والمحببة لدى الجميع والأغلبية كما أنها تتمتع بفوائد كثيرة لا حصر لها لذلك نقدم طريقة تحضير سمك الفيلية بمذاق لا يقاوم وشكل سريع لتحضيرة فى الطاسة بدون فرن أليك الطريقة:

وقت التحضير

10 دقائق

 وقت الطهي

10 دقائق

 تكفي

2–3 أشخاص

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ.

المكونات لعمل طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

  • ½ كيلو فيليه سمك بلطي، ميرلا، أو فيليه جاهز
  • 4 فصوص ثوم مفروم
  • عصير ليمونة كبيرة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت عادي
  • ملح حسب الذوق
  • فلفل أسود
  • كمون
  • رشة بابريكا
  • رشة زعتر أو شبت اختياري
  • ملعقة صغيرة زبدة اختياري لطعم أغنى

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة خطوة بخطوة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
  • يُغسل فيليه السمك جيدًا ويُجفف بمنشفة مطبخ حتى لا يُخرج ماء أثناء التسوية.
  • يُتبل السمك بالملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، ثم يُرش بعصير الليمون ويُترك 5 دقائق فقط.
  • تُسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ويُضاف الزيت والزبدة.
  • يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا حتى تظهر رائحته دون أن يتحمر.
  • يُوضع فيليه السمك في الطاسة، ويُترك من 3 إلى 4 دقائق حتى يأخذ لونًا ذهبيًا من الأسفل.
  • يُقلب السمك على الوجه الآخر ويُترك نفس المدة حتى ينضج تمامًا.
  • يمكن رش القليل من عصير الليمون في النهاية مع الزعتر أو الشبت ثم رفعه من النار فورًا.

نصائح لنجاح الوصفة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
  • لا تُكثري من الليمون أثناء التسوية حتى لا يُقسي السمك.
  • النار المتوسطة هي الأفضل للحفاظ على طراوة الفيليه.
  • يُفضل استخدام طاسة تيفال أو غير لاصقة.
  • يمكن إضافة شرائح ليمون للطاسة لمظهر وطعم أفضل.

طريقة التقديم

  • يُقدم فيليه السمك بالثوم والليمون ساخنًا مع:
  • أرز أبيض أو أرز بسمتي
  • سلطة خضراء
  • عيش بلدي أو توست

 نسخة دايت

  • استخدمي زيت زيتون فقط
  • استغني عن الزبدة
  • قدميه مع خضار سوتيه بدل الأرز
طريقة عمل فيليه طريقة عمل فيليه سمك طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة خطوة بخطوة فيليه سمك بلطي

