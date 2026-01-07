قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام

أحمد سعيد

فاز الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بجائزة الملك فيصل عام 2026 فرع خدمة الإسلام.

الدكتور محمد أبو موسى يفوز بجائزة الملك فيصل لعام 2026

يذكر أن جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام منحت منذ انطلاقها قبل 47 عاما لـ 57 فائزا من القادة والعلماء والمؤسسات المرموقة، ينتمون إلى 24 دولة حول العالم.

جائزة الملك فيصل لعام 2026

وكان ترأس الأمير تركي الفيصل، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026، وذلك ضمن أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجائزة.

ويجسد فرع جائزة خدمة الإسلام رسالة جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات مؤثرة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين. 

ويعد مؤهلا لنيل الجائزة كل من أسهم بعلمه أو دعوته أو جهده العملي في خدمة الإسلام والمسلمين، وحقق أثرا ملموسا ينسجم مع أهداف الجائزة، وذلك وفقا لتقدير لجنة الاختيار.

الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز

وكان العلامة الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد، انتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر في 252 مجلسًا وذلك بعد 9 سنوات من الشرح، حيث لم يمنعه عن الدرس شاغل بل يمنعه الدرسُ عن كل شاغل.


وجاءت تفاصيل الكتاب كالتالي:

-اسم الكتاب: دلائل الإعجاز

-اسم المؤلف: الإمام عبد القاهر الجرجاني ت 471هـ.

-اسم الشارح: الشيخ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- تاريخ أول مجلس في شرح الكتاب: الثلاثاء 27 ديسمبر 2016.

- تاريخ آخر مجلس في شرح الكتاب: الأحد 28 ديسمبر 2025.

- عدد المجالس: 252 مجلسًا

بعد 9 سنوات من العطاء الشيخ محمد أبو موسى يختم شرح كتاب «دلائل الإعجاز»

وشارح الكتاب الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وقد أثرى المكتبة اللغوية والبلاغية بـ33 كتابا، طبع خلالها طبعات متعددة.
ويبحث كتاب دلائل الإعجاز عن موطن المزية التي بها كان كلام الله -عز وجل- يفضل كلام المخلوقين، وعن الشيء الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية، حتى أعجز الخَلْقَ قاطبة.

