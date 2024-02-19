عاوز تاكل سي فود النهاردا.. الجمبري بـ 350 جنيها |فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد”، أسعار الأسماك مساء اليوم، الاحد 18 فبراير 2024، وذلك وفقا لحركة البيع والشراء .

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو السمك البلطي متوسط سعر 85 جنيها الوسط والكبير 88 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السمك البوري 160 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السمك البياض البلد 85 جنيهًا.

وسجل كيلو سمك الفيليه البلطي 150 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الماكريل 140 جنيها.

وسمك المكرونة 85 جنيها للكيلو والمرجان ب 60 جنيها للكيلو .

سعر كيلو الجمبري يبدا من 350 جنيه الوسط و 430 جنيها للحجم الجامبو .

فيما تراوح سعر سمك الدنيس من 300 إلى350جنيهًا.

أما كيلو سمك التونة بلغ 90 جنيها.

والكابوريا تبدأ من 160 جنيها.

والجندوفلي يبدأ من 35 جنيها الي 50 جنيها للكيلو.