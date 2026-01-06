قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط

أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:
"بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات أعاده الله تعالى عليكم بالخير والبركات.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، فالوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.

أدعو الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط وأن يرعى شعبها ويوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير.

ومع بدء العام الجديد، أتمنى لجميع الإخوة الأقباط عيدا سعيدا وعاما مليئا بالنجاح والتوفيق والسداد ولمصرنا العزيزة ولكل أبنائها دوام التقدم والرقي والرخاء.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث رئيس الجمهورية بتهنئة بالعيد إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، أعرب فيها "عن أخلص تهانيه القلبية بالعيد، وأصدق تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية بدوام الرخاء والازدهار.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

