تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء

وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، اليوم “الثلاثاء”، بروتوكول تعاون بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية.

شهد مراسم التوقيع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

وقد وقع على البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية.

ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .

وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية تقييم الآليات وادارة ودعم انتشار انظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني، موضحا أن الدعم سيكون بكل السبل الممكنة في إطار القواعد المنظمة وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وأن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا الى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية.

وأكد على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال.

وأضاف أن البروتوكول خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأوضح أنه جاري دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لخدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة، بما في ذلك فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأنظمة، ومراقبة الأداء، والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية, بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالشركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع.

ونوه بأن هذه نقطة انطلاق لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني والأراضي العامة والحكومية والخاصة وكافة مشروعات الاقتصاد الأخضر.

كما أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الانتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة.