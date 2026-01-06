رويترز: وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر رسمية، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلوا منذ قليل إلى قصر الإليزيه في باريس لحضور اجتماع تحالف الراغبين بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

بريطانيا تعتبر الاجتماع فرصة لوقف القتال

أكدت بريطانيا أن اجتماع "تحالف الراغبين" يشكل فرصة حقيقية لبحث سبل وقف القتال في أوكرانيا، واستكشاف طرق لتخفيف التصعيد العسكري بين القوات الروسية والأوكرانية.

مشاركة الأمين العام لحلف الناتو

وأعلنت مصادر رسمية أن الأمين العام لحلف الناتو سيشارك غدًا في اجتماع قادة "تحالف الراغبين" بباريس، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.

تدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد"

في تطور ميداني، أعلنت القوات الروسية التابعة لمجموعة "الجنوب" عن تدمير دبابة ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" تابعة للقوات الأوكرانية قرب مدينة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار قائد وحدة الطائرات المسيرة الروسية، الملقب بـ"كروغلي"، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه تم تحديد موقع الدبابة بواسطة طائرات الاستطلاع دون طيار، وعملت مجموعتان من الكتيبة المقاتلة على الهجوم، حيث أصابت الضربات عدة أجزاء من الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران وتدميرها بالكامل.

استمرار التوترات في شرق أوكرانيا

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات العسكرية في شرق أوكرانيا، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تسعى إلى التوصل إلى حلول لتخفيف الخسائر البشرية والمادية، مع متابعة دقيقة من التحالفات الغربية والدولية للأوضاع على الأرض.