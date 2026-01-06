علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

تناول الملوخية الخضراء (سواء مطبوخة أو طازجة) له فوائد صحية عديدة، إذ تُعتبر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ومناسبة جدًا لمختلف الفئات العمرية، لكن تناولها بكثرة أو بطريقة غير صحية قد يؤدي لبعض الأعراض لدى البعض.

إليك ما يحدث للجسم عند تناول الملوخية الخضراء:



فوائد الملوخية الصحية..

1- الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي:

تحتوي الملوخية على كمية كبيرة من فيتامين K الذي يساعد في الحد من خطر النزيف في الكبد، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، وكذلك بعض المشاكل الجهاز الهضمي نتيجة لانخفاض هذا الفيتامين والتي تشمل التهاب القولون، ومرض كرون.

2- الملوخية تعزز صحة العين:

تساعد الملوخية في الحفاظ على صحة العين، لاحتوائها على فيتامين B6 جنبا إلى جنب حمض الفوليك، وغيرها من الفيتامينات التي تساعد في الوقاية من أمراض العين وفقدان البصر.

3- الملوخية تعزز صحة الجلد:

يعمل فيتامين A الذي تحتوي عليه الملوخية، على شفاء الجروح وكذلك إعادة نمو الجلد، بالإضافة إلى مكافحة سرطان الجلد، وتقوية الشعر.

4-علاج نزلات البرد والأنفلونزا:

تتكون نبات الملوخية من فيتامين C الذي يقوي الجهاز المناعي بشكل كبير، مما يقي من الإصابة بنزلات البرد والفيروسات.

5- الملوخية تخفض الكوليسترول:

وقد أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن النحاس يساعد على تقليل مستويات الكولسترول الضار ، وزيادة الكولسترول المفيد، مما يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين ، والنوبات القلبية ، والسكتات الدماغية.

6- الحماية من السرطان:

يعتبر فيتامين B9 الموجود في الملوخية مكونا أساسيا للحد من الإصابة بالسرطان، لأنه يساعد في القضاء على نمو الخلايا السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة.

7- الملوخية تعزز صحة الأسنان واللثة:

تحتوي الملوخية على عنصر الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان وتقويتها.

8- الملوخية تعزز صحة الشعر والبشرة:

تحتوي الملوخية على فيتامين B2 المعروف أيضا بأسم الريبوفلافين، والذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على مستويات الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.

ويعمل الكولاجين أيضاً على الحفاظ على بنية البشرة، ومنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتقليل من التهاب الجلد والشفتين المتشققة، ويمكن أن تساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

المصدر هيلثى لاين