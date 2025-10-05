مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر في محافظة القليوبية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصر شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الرعاية الطبية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواجدت قوات المرور بموقع الحادث لرفع آثاره من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية بعد توقفها جزئيا.

كما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، حيث تشير المعاينة الأولية إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب المركبة.