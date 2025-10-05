دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي

تأهل بيراميدز الي دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز علي الجيش الرواندي 5-0 مجموع المباراتين في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب تستاد الدفاع الجوي في دور الـ 64.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 43، من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد سامي برأسية وصلت إلى زيكو المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 61 من كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين، قابلها أحمد عاطف برأسية من منتصف منطقة الجزاء، سكنت يسار المرمى.

وعزز بيراميدز النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63 من رأسية متقنة لمحمد حمدي بعد عرضية من بلاتي توريه.

تشكيل بيراميدز للمباراة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وكان على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي