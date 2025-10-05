قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد من كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا تؤثر حاليًا على أجواء مصر، بالتزامن مع سيطرة منخفض جوي على مناطق متفرقة، ما يجعل الطقس خريفيًا بامتياز هذا الأسبوع.

وستكون ذروة الأمطار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودعت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية وتوخي الحذر أثناء القيادة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الإدارية 31 20
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 20
دمنهور 29 20
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 29 21
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 29 20
طنطا 30 20
دمياط 28 22
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 22
العريش 30 19
رفح 29 19
رأس سدر 32 20
نخل 30 16
كاترين 27 13
الطور 31 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 25
الإسكندرية 28 20
العلمين 28 20
مطروح 27 21
السلوم 28 21
سيوة 32 20
رأس غارب 34 25
الغردقة 34 24
سفاجا 34 25
مرسى علم 34 25
شلاتين 35 23
حلايب 32 25
أبو رماد 34 23
رأس حدربة 32 24
الفيوم 32 20
بني سويف 32 19
المنيا 32 19
أسيوط 32 20
سوهاج 33 21
قنا 35 22
الأقصر 35 23
أسوان 36 23
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 36 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 26
المدينة المنورة 42 27
الرياض 36 20
المنامة 34 26
أبوظبي 37 29
الدوحة 37 26
الكويت 39 23
دمشق 32 15
بيروت 27 25
عمان 27 15
القدس 27 16
غزة 28 22
بغداد 39 22
مسقط 33 29
صنعاء 25 10
الخرطوم 40 28
طرابلس 27 20
تونس 25 16
الجزائر 23 13
الرباط 26 16
نواكشوط 38 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 24 09
إسطنبول 23 15
إسلام آباد 22 17
نيودلهي 28 22
جاكرتا 33 23
بكين 20 12
كوالالمبور 33 24
طوكيو 29 18
أثينا 22 14
روما 22 09
باريس 17 10
مدريد 27 14
برلين 14 11
لندن 20 11
مونتريال 28 18
موسكو 12 07
نيويورك 28 18
واشنطن 29 16
أديس أبابا 22 11

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج

كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل العالم الإرسالي والمهاجرين

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد