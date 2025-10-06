قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة في الغربية

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم ،رئيس نيابة مركز قطور بسرعة  التحقيق في واقعة تعدي عاطلين علي شاب بواسطة أداة حادة "المنجل" وتسببا في بتر أصابع يده بسبب دفاعه عن فتاة  تمت معاكستها حال سيرها في الشارع بعزبة أمين الخولي بقرية محلة مسير التابعة لمركز ومدينة قطور.

قرار عاجل 


كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الشاب الضحية .

وكانت عزبة أمين الخولي بقرية محلة مسير  قد شهدت تعدي شخصين على شاب وبتر أصابع يده  اليمنى ،وتم نقل المصاب الي مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من  رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد أحمد بهاء بتعدي  متهمين اثنين  على شخص آخر بالضرب وبتر أصابع يده اليمني بعزبة أمين الخولي بقرية محلة مسير بمركز قطور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المجني عليه يدعي"أحمد محمد ال.س" يبلغ من العمر 45عاما، والمتهمان هما"م.م.ع.ال"،"م.ع.ال""س.ع .ال"،والسبب وراء حدوث ذلك قيام المجني عليه بالدفاع عن فتاة تعرضت للضرب من المتهم الأول،فقام الأخير بالاتصال بالمتهم الثاني والثالث ،واعتدوا بالضرب على المجني عليه ولم يكتفوا بذلك فقاموا ببتر أصابع اليد اليمني للمجني عليه مستخدمين "منجل"،كرد اعتبار للمتهم الأول،وتم نقل المجني عليه الي مستشفى الجامعة بطنطا من أجل العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

سقوط المتهمين


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وبمساعدة معاونيه ، أمكن ضبط المتهمين ،واقتيادهم الي مركز شرطة قطور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر برقم21530لسنة 2025 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية تعدي عاطلين بترا يد شاب النيابة مركز قطور فتاة حبس 4 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

البترول

باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية

السودان

شبكة أطباء السودان: 13 قتيلا و19 مصابا في قصف الدعم السريع للفاشر

السلع

تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد