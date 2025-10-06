حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة في الغربية

وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم ،رئيس نيابة مركز قطور بسرعة التحقيق في واقعة تعدي عاطلين علي شاب بواسطة أداة حادة "المنجل" وتسببا في بتر أصابع يده بسبب دفاعه عن فتاة تمت معاكستها حال سيرها في الشارع بعزبة أمين الخولي بقرية محلة مسير التابعة لمركز ومدينة قطور.

قرار عاجل



كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الشاب الضحية .

وكانت عزبة أمين الخولي بقرية محلة مسير قد شهدت تعدي شخصين على شاب وبتر أصابع يده اليمنى ،وتم نقل المصاب الي مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد أحمد بهاء بتعدي متهمين اثنين على شخص آخر بالضرب وبتر أصابع يده اليمني بعزبة أمين الخولي بقرية محلة مسير بمركز قطور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المجني عليه يدعي"أحمد محمد ال.س" يبلغ من العمر 45عاما، والمتهمان هما"م.م.ع.ال"،"م.ع.ال""س.ع .ال"،والسبب وراء حدوث ذلك قيام المجني عليه بالدفاع عن فتاة تعرضت للضرب من المتهم الأول،فقام الأخير بالاتصال بالمتهم الثاني والثالث ،واعتدوا بالضرب على المجني عليه ولم يكتفوا بذلك فقاموا ببتر أصابع اليد اليمني للمجني عليه مستخدمين "منجل"،كرد اعتبار للمتهم الأول،وتم نقل المجني عليه الي مستشفى الجامعة بطنطا من أجل العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

سقوط المتهمين



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة برئاسة الرائد أحمد بهاء وبمساعدة معاونيه ، أمكن ضبط المتهمين ،واقتيادهم الي مركز شرطة قطور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر برقم21530لسنة 2025 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .