طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

مكونات زنجر الاستربس الدجاج المقرمش الحار

5 قطع من صدور الدجاج بدون جلد أو عظم

نصف ملعقة من ملح الطعام

نصف ملعقة من الفلفل الأبيض

ملعقة من الفلفل الحار

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الخردل (مستردة)

القليل من بودرة القرفة

ملعقة صغيرة من الببريكا

مكونات التتبيلة

3 ملاعق من الدقيق

ملعقة من الحليب

نصف ملعقة من البيكنج بودر

ملعقتان من النشا

بيضة

نصف ملعقة من الفلفل الحار

طريقة تحضير زنجر الدجاج المقرمش الحار

اولا قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة الحجم

بعد ذلك اغسلي الدجاج جيدا بالماء والملح لإزالة أي زفارة

احضري إناء عميق،وفي هذا الاناء قومي بخلط عصير الليمون، مع الخل، والملح، والخردل، والفلفل الأبيض معا

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج في الخليط ثم اتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة

في إناء آخر،قومي بخلط مكونات التتبيلة (الدقيق، النشا، البيكنج بودر، البيضة، الحليب، الفلفل الحار) جيدا حتى تصبح متجانسة

بعد ذلك قومي بتسخين زيت غزير في إناء معدني على درجة حرارة عالية

ثم اغمسي قطع الدجاج في خليط التتبيلة حتى تغطيها بالكامل

اقلي قطع الدجاج في الزيت مع التقليب حتى تحصل على لون ذهبي

بعد ذلك تأكدي من نضج الدجاج ثم قومي بتقديمه ساخن مع استخدام السلطات المختلفة مثل سلطة الطحينة أو سلطة المايونيز



