قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محاولات أهلاوية لضم نجم الزمالك.. والأبيض يتحرك لحسم مصيره
صحف عبرية: استضافة وفدنا بمصر تزامنا مع احتفالات أكتوبر سخرية من إسرائيل
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

مكونات زنجر الاستربس الدجاج المقرمش الحار

5 قطع من صدور الدجاج بدون جلد أو عظم

نصف ملعقة من ملح الطعام

نصف ملعقة من الفلفل الأبيض

ملعقة من الفلفل الحار

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الخردل (مستردة)

القليل من بودرة القرفة

ملعقة صغيرة من الببريكا

مكونات التتبيلة

3 ملاعق من الدقيق

ملعقة من الحليب

نصف ملعقة من البيكنج بودر

ملعقتان من النشا

بيضة

نصف ملعقة من الفلفل الحار

طريقة تحضير زنجر الدجاج المقرمش الحار

اولا قومي بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة الحجم

بعد ذلك اغسلي الدجاج جيدا بالماء والملح لإزالة أي زفارة

احضري إناء عميق،وفي هذا الاناء قومي بخلط عصير الليمون، مع الخل، والملح، والخردل، والفلفل الأبيض معا

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج في الخليط ثم اتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة

في إناء آخر،قومي بخلط مكونات التتبيلة (الدقيق، النشا، البيكنج بودر، البيضة، الحليب، الفلفل الحار) جيدا حتى تصبح متجانسة

بعد ذلك قومي بتسخين زيت غزير في إناء معدني على درجة حرارة عالية

ثم اغمسي قطع الدجاج في خليط التتبيلة حتى تغطيها بالكامل

اقلي قطع الدجاج في الزيت مع التقليب حتى تحصل على لون ذهبي

بعد ذلك تأكدي من نضج الدجاج ثم قومي بتقديمه ساخن مع استخدام السلطات المختلفة مثل سلطة الطحينة أو سلطة المايونيز


 

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

الـ 18 عالمياً.. الوزير: تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق

مطار القاهرة

قرابة 3 ملايين.. مطار القاهرة يسجل نمواً في حركة الركاب خلال سبتمبر 2025

جانب من الحملات

استمرار الحملات التفتيشية في المواقع الانشائية للاتلتزام بمبادئ السلامة المهنية

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد