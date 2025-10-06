قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
محاولات أهلاوية لضم نجم الزمالك.. والأبيض يتحرك لحسم مصيره
صحف عبرية: استضافة وفدنا بمصر تزامنا مع احتفالات أكتوبر سخرية من إسرائيل
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي “عام وبكالوريا”  لإستلام التابلت 

حيث قالت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك : تُهيب إدارة المدرسة بالسادة أولياء الأمور تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت، وهي:

  • إيصال تأمين التابلت من مكتب البريد +٢ صورة منه
  •  صورة من بطاقة ولي الأمر.
  •  صورة من شهادة ميلاد الطالب.
  •  إقرار استلام التابلت (يتوفر بالمدرسة).

وشددت المدارس الثانوية على أنه سيتم تسليم هذه الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت في المدرسة من قبل ولي الأمر شخصيًا، مؤكدةً أنه لن يُقبل أي استلام بدون حضور ولي الأمر.

وقالت المدارس الثانوية : في حاله وفاة الأب يتم حضور الام وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق إحضار صورة الولاية التعليمية للام ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :

  • يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة
  • يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل
  • لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
  • لا يتم تسليم أي التابلت لطلاب المنازل والخدمات

وأعلنت إدارة غرب القاهرة التعليمية ، أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت للطلاب دون عوائق أو ربطها بدفع التأمين، على أن يوقع ولي الأمر إقرارًا بتحمل المسؤولية في حالة فقد أو تلف الجهاز، لحين سداد التأمين بعد إتاحة الاسم على سيستم البريد

الأول الثانوي التابلت الصف الأول الثانوي بكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الصلاة

هل يجوز الصلاة بأهل بيتي جالسا؟ .. أمين الفتوى يجيب

الجندى يشارك فى احتفالية نصر أكتوبر بجامعة القاهرة

الجندى يشارك فى احتفالية نصر أكتوبر بجامعة القاهرة الأربعاء المقبل

ذكرى نصر السادس من أكتوبر

الأزهر: نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد