وزير التعليم: انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا للفخر والعزة والبطولة

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا أكد خلاله أنه يتقدم بالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا للفخر والعزة والبطولة في وجدان الأمة المصرية وتجسد أعظم معاني التضحية والوطنية والانتماء.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في هذه المناسبة العظيمة ، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب، وتعزيز وعيهم بتاريخ وطنهم المجيد، وفهمهم للدروس المستفادة من بطولات جيشنا العظيم، ليظلوا دائمًا جيلًا قادرًا على حماية الوطن وصون كرامته.

وعلى جانب آخر كان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا وجه حلاله رسالة لجميع معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، جاء نصها كالتالي :

في اليوم العالمي للمعلم..أتقدم بتحية إجلال وتقدير لكل معلم دأب على تقديم رسالته بمنتهى التفاني والإخلاص..فالمعلم هو الشعلة التي تنير طريق الأجيال، والقدوة التي تُغرس بها القيم وتُبنى بها العقول، والأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدّمها.

وفي هذا اليوم المميز..نؤكد أن المعلم المصري يعد شريكا أساسيا ليس فقط في نجاح المنظومة التعليمية بل أيضا في صناعة القرار من قلب الميدان وذلك في ظل الإيمان الراسخ لدى وزارة التربية والتعليم بأن المعلم المصري هو المحرك الفاعل لأي جهود تقوم بها الدولة لتطوير العملية التعليمية بمختلف جوانبها.

وإذ نجدد العهد على مواصلة الاستثمار في قدرات المعلمين، ودعمهم بالتدريب والتأهيل المستمر بما يتواكب مع التطورات العالمية، وتمكينهم من أدوات العصر التي تعينهم على أداء رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.

فالمعلم المصري سيظل دائمًا رمز العطاء، وباني العقول، وصانع المستقبل، وستظل وزارة التربية والتعليم حريصة على دعمه بشتى السبل ووضعه في قلب خطط التطوير والتحديث؛ تقديرًا لدوره المحوري في بناء الإنسان المصري وصياغة وعي الأجيال القادمة.