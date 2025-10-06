قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

8 روابط هامة لطلاب المدارس على المكتبة الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم

المكتبة الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم
المكتبة الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة 8 روابط هامة لطلاب المدارس على البوابة الإلكترونية 2025 - 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية 2025 - 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://studentbooks.moe.gov.eg/ يجد الطالب 8 روابط هامة تتمثل فيما يلي :

جدير بالذكر أنه من خلال رابط منصة الشهادات العامة 2025–2026 لطلاب الصف الأول الثانوي ، يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي ، استلام بيانات منصة QUREO المختصة بمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، وذلك باستخدام البريد الموحد والدخول على المنصة ، مشددا على ضرورة اتباع الخطوات التالية :

  •  ادخل على رابط منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login  
  •  اضغط على التدريب على الذكاء الاصطناعي ( متاح الاستلام للصف الأول الثانوي)
  •  ادخل الايميل الموحد الخاص بك المستخدم لطباعة استمارة 3 اعدادي  في اسم الحساب ثم ادخل كلمة المرور
  •  اضغط على استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي
  •  تظهر بياناتك الشخصية وفي الأسفل تجد في بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي الموجود بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمنصة
  •  انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور و ابدأ رحلتك على المنصة وانطلق إلى عالم البرمجة

وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.

البوابة الإلكترونية 2025 2026 موقع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تقييمات وزارة التربية والتعليم منصة qureo اليابانية

