وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة

ياسمين بدوي

افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المبنى الجديد لإدارة المنتزه أول التعليمية ، كما شهدا افتتاح 9 مدارس جديدة على مستوى المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وافتتح الوزير والمحافظ المبنى الجديد لإدارة المنتزه أول التعليمية، حيث أكد السيد الوزير خلال الافتتاح أن هذا المبنى الإداري الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير الهياكل الإدارية ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات التعليمية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للميدان التعليمي ودعم المدارس التابعة للإدارة.

افتتاح 9 مدارس جديدة على مستوى المحافظة

وخلال جولتهما بمبنى إدارة المنتزه أول التعليمية، شهد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية افتتاح عدد 9 مدارس جديدة على مستوى المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهي مجمع الدخيلة التابع لإدارة العجمي التعليمية، ومدرسة بشائر الخير 6 ومدرسة بشائر الخير 8 التابعتان لإدارة غرب التعليمية، والمدرسة الفندقية التابعة لإدارة المنتزه أول، ومدرسة الثغر المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق، ومدرسة النبوي المهندس التابعة لإدارة المنتزه ثان، والمدرسة اليابانية 2، والتي تمثل إضافة نوعية للبنية التعليمية في المحافظة، ومدرسة خلف الرأس السودا 70 فصل التابعة لإدارة منتزه أول، بالإضافة إلى رفع كفاءة مدرسة مصطفى كامل العسكرية التابعة لإدارة شرق الإسكندرية.

مواصلة خفض الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية متكافئة

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن افتتاح المدارس الجديدة يمثل خطوة مهمة في تنفيذ خطة الدولة لمواصلة خفض الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية متكافئة لأبناء المحافظة، مما يسهم فى تحسين جودة التعليم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى بناء نظام تعليمي عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس الحديثة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية.

وتوجه الوزير بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون المثمر والدعم الدائم لجهود الوزارة، كما وجه بأهمية الحفاظ على هذه المدارس الجديدة وصيانتها المستمرة لتظل منارات تعليمية تليق بأبناء مصر.

ومن جانبه، أشاد محافظ الإسكندرية بافتتاح عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة (العجمي - شرق - منتزه أول - منتزه ثان- غرب) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى افتتاح إدارة منتزه أول التعليمية، مؤكداً أن تلك الافتتاحات تعد خطوة نحو تحسين جودة الخدمات التعليمية وتخفيف الضغط عن الإدارات القائمة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد والكوادر، ويُسهم في تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات التعليمية في مناطقهم، مضيفاً أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الدولة تعمل جاهدة على توفير الإمكانات اللازمة لدعم العملية التعليمية بكفاءة عالية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفني التعليم

