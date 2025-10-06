قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي

أحمد البهى

يعد الفنان القدير الراحل محمود ياسين، واحدا من اكثر وأهم الفنانين الذين قدموا أعمالا فنية عن حرب أكتوبر المجيدة. 

وكشف محمود ياسين في اكثر من لقاء تلفزيوني قبل وفاته عن كواليس تلك الافلام، خاصة اول افلامه الرصاصة لاتزال في جيبي. 

حيث قال:  إن المعارك التى تم تصويرها في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، كانت  بأسلحة وطلقات حية وحقيقة، تم الاتفاق  مع الروائي احسان عبد القدوس، لتحويل رواية الرصاصة لا تزال في جيبي إلى فيلم سينمائي ، وقد قمنا زيارة الأماكن المهمة وكل المناطق على امتداد قناة السويس، لنتعرف على الواقع الذى مازال ساخنا، واثار المعارك مازالت موجودة، فكانت اكتشاف للأماكن الواقعية، ثم خرجنا من هذه الرحلة بـخطة عمل".

وأكد محمود ياسين: "حسام الدين مصطفى مخرج الفيلم، لديه قدرة على اخراج أفلام حربية ولكن توليه اخراج هذة  المعارك كان  كان سيكون لها تأثير على المشاهد المتعلقة بالمدنيين، فبدأ حسام الدين مصطفى بهذا الشق المتعلق بالحياة المدنية، واستعان المنتج رمسيس نجيب،  بمخرج إيطالي متخصص  في المعارك. 

 وقال محمود ياسين:  رجال القوات المسلحة ساعدونا في تصوير الفيلم، خصوصا في المشاهد الحربية، وعبور الساتر الترابي، فمن عبر في الحقيقة، هم من أدوا هذه المشاهد في الفيلم"

