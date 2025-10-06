البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالمندوبة الدائمة للبرازيل لدى اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة جرولاك للدول اللاتينية والكاريبية، يوم الاثنين ٦ أكتوبر، وذلك استكمالاً للقاءات التي يجريها وزير الخارجية خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة في الانتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

أشاد الوزير عبد العاطي بمساندة البرازيل للمرشح العربي والأفريقي د. خالد العناني، مستعرضاً ما يتمتع به من كفاءة وخبرة متميزة تؤهله لقيادة المنظمة، ومؤكداً أن هذا الموقف يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها الترشيح المصري داخل المجتمع الدولي، ويعبر في الوقت نفسه عن الثقة الكبيرة في قدرة د. خالد العناني على الإسهام الفاعل في تطوير دور اليونسكو وتعزيز رسالتها.