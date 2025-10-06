قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

فتح باب الترشح لانتخابات النواب الأربعاء القادم.. وهذه ضوابط تشكيل القوائم بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

48 ساعة ويبدأ فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ، حيث قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 8 أكتوبر إلى 15 أكتوبر. 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية طبقا لقانون مجلس النواب.

وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، على أن تكون الدائرة الأولى "قطاع القاهرة ووسط الدلتا والدائرة الثانية جنوب ووسط وشمال الصعيد مشكلتان من قائمتين كل منهما تضمان 102 مقعدًا، فيما تضم الدائرتين الأخرتين غرب الدلتا وشرق الدلتا قائمتين تضم كل منهما 40 مقعدًا.

شروط قائمة الـ 40 مقعد

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدا ، بالأعداد والصفات الآتية على الأقل: 
-مرشحان اثنان من العمال والفلاحين 
ثلاثة مرشحين من المسيحيين 
مرشحان اثنان من الشباب 
مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. 
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج 
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل.

شروط قائمة الـ 102 مقعدا

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 
تسعة مرشحين من المسيحيين. 
ستة مرشحين من العمال والفلاحين
ستة مرشحين من الشباب 
ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة. 
ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج 
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. 

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

