مصادر: 7 مقاعد للوفد في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب.. واتجاه لاستبعاد مرشح والدفع ببديل

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نصيب حزب الوفد من المقاعد داخل القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب هو 7 مقاعد.

وأشار المصادر إلى أن مرشحي حزب الوفد على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب هم الدكتور ياسر الهضيبي وأيمن محسب و عبد الباسط الشرقاوي وأسماء الجمال و نهال عهدي وولاء الصبان ونشوى الشريف.

وقالت المصادر أن هناك اتجاه من جانب حزب الوفد بالتوافق مع القائمة الوطنية من أجل مصر لاستبعاد عبد الباسط الشرقاوي من مرشحي حزب الوفد في القائمة الوطنية من أجل مصر والدفع بأنور بهادر بديلا عنه كمرشح في انتخابات مجلس النواب.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.