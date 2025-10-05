مجلس الصحفيين ينعقد بصحيفة "الوفد" احتفاءً بتطبيق اتفاق زيادة الأجور

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م، في مقر جريدة "الوفد" برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووجه مجلس النقابة التحية للزميلات والزملاء بجريدة وبوابة "الوفد" على مطالبتهم الحضارية بحقوقهم،

وأكد المجلس أن الزملاء ضربوا مثلًا رائعًا في الالتزام بالأطر القانونية والنقابية المتاحة خلال اعتصامهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وثمّن المجلس النموذج المشرّف، الذي قدمه الصحفيون والإداريون والعمال في "الوفد" من خلال اعتصام حضاري واعٍ ومسئول.

ووجه مجلس النقابة الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والهيئة العليا للحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة النقابية للعاملين بجريدة "الوفد"، والزملاء الصحفيين، والعاملين بالجريدة.

كما وجه التحية للزميلات والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين، الذين تضامنوا مع زملائهم في "الوفد"، وإلى جميع الأطراف، التي ساندت قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وطالب مجلس النقابة الزميلات والزملاء المعتصمين بإنهاء اعتصامهم، وذلك في اجتماع مع اللجنة النقابية للعاملين بـ"الوفد"، الذي تم عقده بعد انتهاء اجتماع المجلس.

ودعا مجلس النقابة، الحزب لسرعة تنفيذ الاتفاق الموقّع مع النقابة، والبدء في إجراءات تحسين بيئة العمل داخل "الوفد".

كما دعا مجلس النقابة جميع الصحف والمؤسسات الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل رقم (14) لسنة 2025م، الذي بدأ حيز التنفيذ بدايةً من أول سبتمبر 2025م، والالتزام بالخطابات المرسلة من نقابة الصحفيين في هذا الشأن.

