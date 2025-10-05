قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
أخبار البلد

مجلس الصحفيين ينعقد بصحيفة "الوفد" احتفاءً بتطبيق اتفاق زيادة الأجور

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الموافق 5 أكتوبر 2025م، في مقر جريدة "الوفد" برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووجه مجلس النقابة التحية للزميلات والزملاء بجريدة وبوابة "الوفد" على مطالبتهم الحضارية بحقوقهم،

 وأكد المجلس أن الزملاء ضربوا مثلًا رائعًا في الالتزام بالأطر القانونية والنقابية المتاحة خلال اعتصامهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وثمّن المجلس النموذج المشرّف، الذي قدمه الصحفيون والإداريون والعمال في "الوفد" من خلال اعتصام حضاري واعٍ ومسئول. 

ووجه مجلس النقابة الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والهيئة العليا للحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة النقابية للعاملين بجريدة "الوفد"، والزملاء الصحفيين، والعاملين بالجريدة.  

كما وجه التحية للزميلات والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين، الذين تضامنوا مع زملائهم في "الوفد"، وإلى جميع الأطراف، التي ساندت قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وطالب مجلس النقابة الزميلات والزملاء المعتصمين بإنهاء اعتصامهم، وذلك في اجتماع مع اللجنة النقابية للعاملين بـ"الوفد"، الذي تم عقده بعد انتهاء اجتماع المجلس.

ودعا مجلس النقابة، الحزب لسرعة تنفيذ الاتفاق الموقّع مع النقابة، والبدء في إجراءات تحسين بيئة العمل داخل "الوفد".

كما دعا مجلس النقابة جميع الصحف والمؤسسات الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل رقم (14) لسنة 2025م، الذي بدأ حيز التنفيذ بدايةً من أول سبتمبر 2025م، والالتزام بالخطابات المرسلة من نقابة الصحفيين في هذا الشأن.  
  

مجلس نقابة الصحفيين مقر جريدة الوفد الصحفيين البلشي

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

مجلس النواب

برلمانية: برنامج الطروحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مشاركة القطاع الخاص

مجلس النواب

برلماني: متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات تعزز الاقتصاد وتجذب الاستثمارات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خارجية النواب: الرئيس السيسي يُجسد اليوم روح أكتوبر في معركة البناء والتنمية

بالصور

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

