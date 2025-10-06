حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أن الصورة النهائية لمرشحي حزب الجيل والائتلاف في انتخابات مجلس النواب 2025 أصبحت واضحة ومستقرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل الديمقراطي سيدفع بـ 70 مرشح على المقاعد الفردية في 6 محافظات وهي القاهرة والدقهلية والشرقية والإسكندرية والبحيرة والجيزة ، وذلك بترشيح نخبة من الكوادر الوطنية المعروفة بخدمتها لأبناء دوائرها وبقدرتها على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل البرلمان.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب.

كما قررت تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.