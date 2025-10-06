قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
السعودية تفتح العمرة لكل التأشيرات.. خطوات التقديم أونلاين
برلمان

حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب

ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر
ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر
معتز الخصوصي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أن الصورة النهائية لمرشحي حزب الجيل والائتلاف في انتخابات مجلس النواب 2025 أصبحت واضحة ومستقرة، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل الديمقراطي سيدفع بـ 70 مرشح على المقاعد الفردية في 6 محافظات وهي القاهرة والدقهلية والشرقية والإسكندرية والبحيرة والجيزة ، وذلك بترشيح نخبة من الكوادر الوطنية المعروفة بخدمتها لأبناء دوائرها وبقدرتها على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل البرلمان.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب. 

كما قررت تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي انتخابات مجلس النواب المقاعد الفردية القوائم الانتخابية

