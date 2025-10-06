حزب التجمع يدفع بـ4 مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات النواب

كشف محمد سعيد ، الأمين العام لحزب التجمع ، عن عدد مرشحي حزب التجمع على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب .

وأكد سعيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن حزب التجمع سيدفع بـ4 مرشحين فقط في انتخابات مجلس النواب ، نظرا لارتفاع التكلفة المادية للدعاية في انتخابات مجلس النواب ، في ظل ضعف الإمكانيات المادية لدي مرشحي حزب التجمع على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.

وأكد الأمين العام لحزب التجمع أن مرشحي حزب الوفد على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب هم أحمد بلال في المحلة بالغربية وعبد الغفار الضيفي في إدفو بأسوان ودينا الطواب في الزقازيق بالشرقية وسلوى محممود في الجيزة.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب.

كما قررت تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.