اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
عليا الشعب السوري: 80% بقاعدة الناجحين بالانتخابات كفاءات

هاجر ابراهيم

قال الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا في انتخابات مجلس الشعب السوري، إنه جرى التركيز في الشروط التي وضعت في النظام الانتخابي المؤقت والتركيز على الكفاءات وخاصة أصحاب الخبرة العلمية والعملية لما تحتاجه وريا في قادم الأيام للعمل على تصحيح وإعادة كتابة القوانين والأنظمة التي تنظم عمل السلطات.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن نتائج الانتخابات أخرجت أكثر من 80% من مقاعد الناجحين لفئة الكفاءات وهو أمر جيد للغاية وأن الانتخابات تصير بشكل صحيح، مشيرا إلى أن نسبة حضور النساء دون المتوقع.

وتابع أن المجتمع السوري ذاخر بالمكونات المتعددة والمتنوعة على مستوى الطوائف والمذاهب وحتى على مستوى القوميات وأفرزت النتائج عن تمثيل جيد للغاية للكثير من أطياف المجتمع السوري، بينما كان هناك تمثيل ضعيف لبعض المكونات.

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

