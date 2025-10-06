عليا الشعب السوري: 80% بقاعدة الناجحين بالانتخابات كفاءات

قال الدكتور محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا في انتخابات مجلس الشعب السوري، إنه جرى التركيز في الشروط التي وضعت في النظام الانتخابي المؤقت والتركيز على الكفاءات وخاصة أصحاب الخبرة العلمية والعملية لما تحتاجه وريا في قادم الأيام للعمل على تصحيح وإعادة كتابة القوانين والأنظمة التي تنظم عمل السلطات.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن نتائج الانتخابات أخرجت أكثر من 80% من مقاعد الناجحين لفئة الكفاءات وهو أمر جيد للغاية وأن الانتخابات تصير بشكل صحيح، مشيرا إلى أن نسبة حضور النساء دون المتوقع.

وتابع أن المجتمع السوري ذاخر بالمكونات المتعددة والمتنوعة على مستوى الطوائف والمذاهب وحتى على مستوى القوميات وأفرزت النتائج عن تمثيل جيد للغاية للكثير من أطياف المجتمع السوري، بينما كان هناك تمثيل ضعيف لبعض المكونات.