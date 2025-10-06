رايات النصر.. حكاية وكواليس أشهر 3 أغان عن حرب أكتوبر

يعد نصر أكتوبر واحد من أهم المناسبات الوطنية، التي قدم فيها العديد من الاغاني الوطنية التي تطل عالقة في الوجدان، وفي السطور التالية نرصد كواليس عدد من الاغاني التي جسدت وعبرت عن انشودة ملحمة عظيمة

عاش اللي قال:





بعد حرب أكتوبر المجيدة كان العندليب عبد الحليم حافظ يُطالع الصحف في الصباح كعادته، فوقعت عيناه على مقال للكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فتأثر به العندليب كثيرًا، فقرر أن يغني أغنية «عاش اللي قال»، التي كتبها الشاعر: محمد حمزة، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي.



وعلى الرغم من مرض العندليب، قرر أن يغني أغنية أخرى إلى سيناء، فتواصل هاتفيًا مع صديقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي كتب له كلمات أغنية «صباح الخير يا سينا»، ولحنها كمال الطويل.



رايات النصر



أغنية رايات النصر واحدة مو أبرز الاغاني الوطنية التي قدمت، ،وهذة الغنوة تمت كتابتها قبل عام من العبور، وبالتحديد عام 1972، لتكون أغنية فيلم «العصفور» للمخرج الراحل يوسف شاهين، والتي ظلت محفوظة في الأدراج حتى اندلاع الحرب، فقام يوسف شاهين بإهدائها للإذاعة بعد العبور، وهي من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل، وألحان إسماعيل الملحن، وغناء: كورال.









أم البطل



وتعد أغنية "أم البطل" ذات طابع خاص بين الأغاني الوطنية التي رصدت انتصار أكتوبر 1973، إذ سارعت الفنانة شريفة فاضل بالتواصل مع صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل لكتابة كلمات أغنية تتناسب مع أم فقدت ابنها في الحرب، وهو ما مرت به شريفة فاضل بالفعل.



