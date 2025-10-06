ادخلوها آمنين.. محمد رمضان يحيي الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة الجيش المصري بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر، ونشر مقطعًا من أغنيته الشهيرة جيشنا صعب، متمنيًا من الله أن يحفظ الوطن ويحمي جيش مصر العظيم.

وكتب محمد رمضان منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: "على مَر السنين طول عمرنا مميزين.. ربّك ذكرها وقال (ادخلوها آمنين)، كل سنة والجيش والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر".



وأعلن محمد رمضان، دخوله المنافسة بجوائز جرامي الموسيقية Grammy Awards بأغنية "أنا أنت"، على جائزة best global music performance، ليصبح المرشح المصري الوحيد.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام في أول تعليق له: "الحمد لله دخول اسمي رسميا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية (أنا أنت) يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين.. الليلة التصفيات الأولى للمرشحين، ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".