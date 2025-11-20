قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد صبحي: "لن أقبل تكريمًا لا أصدّق حيثياته.. وتكريمي الأممي أسعدني"

محمد البدوي

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن تفاصيل جديدة تتعلق بتكريمه المرتقب من قِبل هيئة الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن هذه اللحظة تمثّل له تقديرًا مهمًا لمسيرته الثقافية والفنية، وأنه لم يقبل هذا التكريم إلا بعد قراءة حيثياته كاملة والتأكد من صدقها.

الرسالة الخاصة بحيثيات التكريم

وقال صبحي خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "كنت من شهر متفق إن يوم 20 نوفمبر هيكون إعلان الرسالة الخاصة بحيثيات التكريم، وكان في ناس حجزت تذاكر طيران للحضور أنا كان لازم أقرأ حيثيات التكريم والترشيح، لأن لو ما صدقتش كل كلمة مكتوبة بخجل… وبنسحب… وما أقبلش التكريم لكن الحقيقة إن هذه الحيثيات أسعدتني، واقتنعت بها وصدقتها، ووافقت عليها".

 الاحتفالية الرسمية

وأوضح الفنان القدير أن الاحتفالية الرسمية ستُقام في يوم 26 نوفمبر، الأربعاء، الساعة 7:30 مساءً في مدينة سنبل، مؤكدًا أنها لحظة ينتظرها بكل فخر ومسؤولية.

وأضاف صبحي: “أتمنى في هذا المجال أن أحقق ما نحلم به جميعًا… انتشار الثقافة العربية والفن العربي، وكيف يمكن للحضارات أن تندمج في العالم. قد تعود الإنسانية لنا من جديد”.

تطوير الوعي وتنمية الإبداع 

ويعد التكريم الجديد تتويجًا لرحلة طويلة قضاها محمد صبحي في خدمة المسرح، والفن الهادف، والعمل الثقافي، إلى جانب مشروعاته المستمرة في تطوير الوعي وتنمية الإبداع لدى الشباب في مصر والعالم العربي.

