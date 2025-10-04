بدل كلمة مستحيل بـ ممكن..محمد رمضان يوجّه رسالة إلى متابعيه

نشر الفنان محمد رمضان، صور على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام بكواليس أعماله الأخيرة، وعلق عليها قائلًا: "كلمة مستحيل، بدلها بكلمة ممكن..ثقة في الله نجاح".

وأعلن محمد رمضان، دخوله المنافسة بجوائز جرامي الموسيقية Grammy Awards بأغنية "أنا أنت"، على جائزة best global music performance، ليصبح المرشح المصري الوحيد.



وكتب محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام في أول تعليق له: "الحمد لله دخول اسمي رسميا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية (أنا أنت) يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين.. الليلة التصفيات الأولى للمرشحين، ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".

أغنية “أنا أنت”

ووصلت أغنية "أنا أنت" لـ محمد رمضان والتي تم طرحها في يونيو الماضي 2025 ، لـ 6 ملايين مشاهدة حتى الآن.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.