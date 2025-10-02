قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
بعد ترشح أغنيته للجرامي.. مصطفى حدوتة: حدث تاريخي للمصريين بعد 20 سنة

أعرب الشاعر مصطفى حدوتة عن سعادته البالغة بمشاركة أغنية "أنا - أنت" للنجم محمد رمضان في المرحلة الأولى من سباق جوائز الجرامي 2025، وذلك بعد غياب ترشيح الأعمال المصرية للجرامي بعد ما يقرب من 20 عام.

وقال حدوتة عبر حسابه على "انستجرام": ‎بعد تجارب وشغل كتير بدأ من أول أغنية (ثابت) اللي ليها معايا حكاية خاصة لأنها اتسجلت يوم فرحي ونزلت أول يوم جوازي عشان أمضي عقودها، وبعد أغاني كتير منهم “خمسة كل خميس” و “أنا البلد” و”رقم واحد يا أنصاص” لحد “إيه يا قلبي” و “أنا أنت” كانت رحلة ممتعة وتجارب رائعة.

وأضاف: ولكن أنا كنت تعبان نفسيًا جدًا وأنا شغال مع محمد رمضان إني محققتش أكبر رقم معاه وده بيسببلي إزعاج كبير جدًا .. ولكن السنة دي حققت معاه حاجه أحلى وأهم الحمد لله إن أغنية (أنا - أنت) اترشحت للجائزة الأكبر للموسيقى في العالم وهي جائزة (الجرامي).


مصطفى حدوتة - أنا - أنت

وأردف حدوتة: وللعلم الجائزة دي ماترشحش ليها فنان مصري من ٢٠ سنة ولم يفز بها إلا فنان مصري وحيد وهو الموسيقار (فتحي سلامة) وده حدث تاريخي بالنسبة لي وبالنسبالنا كمصريين.

كما وجه مصطفى حدوتة الشكر لكل الصناع الذي تعاون معهم في الأغاني التي جمعته مع النجم محمد رمضان، وخص بالذكر صناع أغنية "أنا - أنت": ‎بشكر الفنان محمد رمضان ع ثقته الكبيرة فيا وبشكر كل اللي تعاونوا معايا ومعاه في كل أغانينا وأخص بالشكر بصناع (أنا - أنت) وهما أخواتي كولبيكس ومصطفى تاج ، بالتوفيق والنجاح للجميع. 

