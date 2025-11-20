برلماني: تثبيت سعر الفائدة يعزز جاذبية الاقتصاد للمستثمرين

قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يعكس نهجًا متوازنًا في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في السيطرة على معدلات التضخم وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة.

وأضاف نظير في تصريح خاص، أن تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يأتي كخطوة مدروسة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية، والتقلبات الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى التطورات المحلية في معدلات النمو وحركة الأسواق.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتجه في قراراته نحو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما يضمن استمرار جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أن استقرار أسعار الفائدة يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين، ويدعم خطط الدولة في زيادة معدلات الاستثمار والتوسع في المشروعات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

واختتم نظير بأن سياسة البنك المركزي في استخدام الفائدة كأداة للتحكم في التضخم تظل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المواطنين وحركة الاقتصاد بوجه عام.