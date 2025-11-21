خبير حركات متطرفة: علاقة أمريكا بالإخوان الإرهابية ممتدة منذ الأربعينيات

علق الدكتور عمرو عبد المنعم، الخبير في الحركات المتطرفة، على إعلان ولاية تكساس الأمريكية تصنيف تنظيم الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" أنهم منظمات إرهابية وكيانات إجرامية عابرة للحدود.

وقال عمرو عبد المنعم، في برنامج "مساء dmc" على قناة "دي إم سي"، إن الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها ممتدة بجماعة الإخوان الإرهابية منذ أربعينيات القرن الماضي، وكانت علاقتهم مباشرة بقائدهم حسن البنا.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية ليست لها علاقة بالجاليات المسلمة لأنها تستقطب الشباب وتبني جيل منهم يخالف مفاهيم الحضارة الغربية ومفاهيم التصورات الإسلامية الراسخة.

وأشار إلى أن الجماعة تحاول أن تتحايل بكافة الطرق للإلتفاف حول أي قرارات تخصها، منوها بأن أمريكا تدرس هذه القرارات بشكل دقيق.