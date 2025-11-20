باحث : أي قرار يتخذ ضد جماعة الإخوان في أمريكا سيضر المسلمين

قال الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن منظمة "كير" تعمل داخل الإطار الأمريكي ولها أكثر من 30 فرعا وضمن مجموعة من المؤسسات الإخوانية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فاروق، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذه المؤسسة استطاعت منذ عام 1963م وما بعدها في السيطرة على عدد من المؤسسات الفاعلة وقدمت نفسها على أنها تمثل المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: ومن هنا تكمن المشكلة، فإن أي قرار يتخذ ضد هذه المؤسسة في النهاية سيطول الفئة المسلمة الموجودة في الولايات المتحدة سواء الجاليات العربية أو الأمريكان المسلمين، وسيتم تصدير فكرة إن هذه مؤامرة على الإسلام.

وأشار إلى أن الأمريكان يستطيعوا التفرقة بين الإسلام المعتدل وبين الجماعات المتطرفة، منوها أن الإشكالية في الإخوان داخل الولايات المتحدة أنه لا يوجد ما يسمى بالإخوان المسلمين ولكنها مؤسسات شرعية قانونية دستورية داخل الولايات المتحدة سيطرت على الجاليات العربية ويتم توظيفهم كفصيل قادر يسيطر على الأرض من خلال الاستخبارات الأمريكية.