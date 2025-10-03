محمد رمضان ينافس في جرامي على جائزة best global music performance

أعلن محمد رمضان، دخوله المنافسة بجوائز جرامي الموسيقية Grammy Awards بأغنية "أنا أنت"، على جائزة best global music performance، ليصبح المرشح المصري الوحيد.



وكتب محمد رمضان، عبر حسابه على إنستجرام في أول تعليق له: "الحمد لله دخول اسمي رسميا في المرحلة الأولى لجوائز جرامي بأغنية (أنا أنت) يعرف العالم قوة جمهوري بتوصل لفين.. الليلة التصفيات الأولى للمرشحين، ثقة في الله أول جرامي هتوصل مصر".

ووصلت أغنية "أنا أنت" لـ محمد رمضان والتي تم طرحها في يونيو الماضي 2025 ، لـ 6 ملايين مشاهدة حتى الآن.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "أنا .. أنت .. أنا .. أنت، أنا بحضر.. أنت تقلب، أنا بنجح .. أنت تندب، أنا بحضر .. انت تقلب، أنا بنجح .. أنت تندب، في الملعب ببقى ميسي والجري جنبي يتعب، أنا بصرف أنت تحسب، أرقام تخض ترعب، لو كل دول في كفة".