الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر

كشفت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي عن كواليس تقديمها فيلم الطريق إلى إيلات.

وقالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي : فوجئت بالمنتج الراحل ممدوح الليثي يتصل بي لإرسال العمل، وحين قرأته وجدته فيلما حربيا من الألف للياء، ولم أتوقع ذلك ، فكان من المنطقي أن يسند إخراجه لرجل وحدث بيننا جدل كبير، وقد منحني ثقة كبيرة.

وتابعت: طلبت الالتقاء بالأبطال الحقيقيين، ومعاينة أماكن التصوير، فقد كنت في البداية أشعر بالخوف، لأن العمل كان لابد وأن يظهر بنفس مستوي العمليات الأصلية، وعرض في عدد من الدول العربية في وقت واحد، كرد علي إسرائيل التي رفضت الانضمام الي اتفاقية حظر استخدام السلاح النووي.

واستكملت إنعام محمد علي: تم مشاهدة العمل من قبل عدد من الضباط، وكان تعليقهم ان العمل لا يوجد به خطأ واحد.