مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن مشكلة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «في مشكلة في الأهلي هذا الموسم، وهي غريبة على النادي الأهلي وهي بيستقبل في معظم المباريات أهداف، حيث تلقت شباكه 11 هدفا في 9 مباريات».

وأضاف: «دي حاجة مش طبيعية في النادي الأهلي، فكرة إنك كل ماتشين تلاتة يدخل فيك جونين دي حاجة مش طبيعية، يدخل في الأهلي هدفين من فريق صغير زي كهرباء الإسماعيلية! دي غريبة شوية، مش ده الأهلي».

وتابع: «دفاعيًا مش دي منظومة الأهلي الدفاعية، الأهلي هجوميًا تحسن كثيرا، فكرة الدفاع فيها مشكلة».

وأردف: «التسديد من خارج منطقة الجزاء، الشناوي عنده مشكلة، عكس الانفرادات يجيد التعامل معها، المسافات البعيدة بحس فيها مشكلة بالنسباله، أكيد ده عيب هيشتغل عليه عماد النحاس المدير الفني، إن الأهلي يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين ويستقبل 11 هدفا في 7 مباريات، ده عيب خطير جدًا للنادي الأهلي».