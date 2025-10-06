القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

افتتح اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

ويستمر المعرض حتى الحادى عشر من شهر أكتوبر الجارى، بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، وذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتحرص الجمعية على تقديم كافة أوجه الدعم للأعضاء والمساهمة فى إكتشاف وتنمية مواهبهم من خلال تنفيذ مثل تلك الفعاليات ، فضلاً عن توفير كافة المقومات التى تمكنهم من الإرتقاء بقدراتهم الإبداعية ، بالإضافة إلى الدراسة المستمرة لتعزيز أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية بمختلف فروعها التى تغطى كافة محافظات الجمهورية .

حضر فعاليات الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.