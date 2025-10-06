قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
أخبار البلد

السعودية تفتح العمرة لكل التأشيرات.. خطوات التقديم أونلاين

مناسك العمرة
مناسك العمرة
رشا عوني

بشرى سارة زفتها المملكة العربية السعودية لحاملي التأشيرات المختلفة لزيارتها، حيث تم  فتح باب العمرة أمام الجميع ولكل التأشيرات.

العمرة متاحة لكل التأشيرات 

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن جميع القادمين إلى المملكة ابمختلف أنواع التأشيرات، يحق لهم أداء مناسك العمرة خلال فترة إقامتهم.

 

ويأتي قرار وزارة الحج والعمرة السعودية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مناسك العمرة 

أنواع التأشيرات المسموح لها بالعمرة 

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يشمل تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرات العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى.

ويعكس هذا التوجه  التزام المملكة بتيسير قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء العمرة بيسر وأمان، امتدادًا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

مناسك العمرة 

منصة نسك عمرة

كما توفر خدمة نسك عمرة للمعتمرين فرصة اختيار باقات متكاملة أو خدمات منفصلة، تشمل إصدار التأشيرة الإلكترونية، والإقامة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواصلات الداخلية بين المدن المقدسة، والجولات الإثرائية، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المساندة الأخرى. 
كما تتيح المنصة للمعتمر تصميم الباقة الخاصة به بما يتناسب مع احتياجاته، في تجربة رقمية مرنة تدعم سبع لغات مختلفة لتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين حول العالم.

اجراءات العمرة اليكترونياً

وتتميز المنصة بتكاملها الكامل مع الأنظمة الحكومية المعنية، مما يضمن تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بدءا من التقديم وحتى استلام التأشيرة عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة السفارات أو المكاتب الوسيطة. 

خطوات التقديم على العمرة منصة نسك

الدخول إلى منصة نسك الإلكترونية واختيار خدمة التقديم على التأشيرة

اضغط هنا للدخول على رابط نسك العمرة

ثم تحديد الجنسية واختيار نوع التقديم سواء عبر التأشيرة المباشرة أو ضمن باقة معتمدة. 
 

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة

المستندات المطلوبة على منصة نسك

يتم تحميل المستندات الأساسية التي تشمل جواز السفر الساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورة شخصية بخلفية بيضاء، وشهادة التطعيم ضد الحمى الشوكية، وتذكرة العودة المؤكدة 

بعده يتم حجز الإقامة في مكة والمدينة سواء بشكل مستقل أو ضمن الباقة، إضافة إلى التأمين الصحي الذي يغطي فترة الإقامة داخل المملكة.

حجز العمرة على منصة نسك

طريقة دفع الرسوم على منصة نسك

بعد الانتهاء من التسجيل  ، يتم سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا عبر البطاقة البنكية، ليتم بعدها مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، وإرسال التأشيرة مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمعتمر عند الموافقة. 

مناسك العمرة تأشيرة العمرة تأشيرة السعودية منصة نسك العمرة حجز العمرة اونلاين

