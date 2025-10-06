قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

40 صورة ترصد احتفالات المدارس بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة اليوم

احتفالات المدارس بذكرى إنتصارات أكتوبر
احتفالات المدارس بذكرى إنتصارات أكتوبر
ياسمين بدوي

احتفلت المدارس اليوم بالذكرى الـ52 لـ انتصارات أكتوبر المجيدة ، ففي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تجدد الاحتفاء بهذا اليوم المجيد عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التربوية والفنية والثقافية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وحرصت مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أن يكون هذا اليوم فرصة لغرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الطلاب، من خلال ندوات تثقيفية تستعرض دروس الحرب المجيدة

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية وعي طلابها بتاريخ وطنهم، وتقدير تضحيات أبطاله الذين سطروا ملحمة خالدة في حب مصر والدفاع عنها، لتظل دائماً رمزاً للأمن والسلام والإنجاز.

وفي نفس الاطار .. شاركت أماني أنور، مدير عام إدارة الزاوية  التعليمية، في احتفالات بمدرسة 6 أكتوبر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور قيادات الإدارة والأستاذ أمين هديب مدير المدرسة وقيادات المدرسة وعدد من المعلمين والطلاب.

وجاءت الاحتفالية في أجواء وطنية مميزة جسدت روح الفخر والانتماء، وتضمنت فقرات فنية وشعرية واستعراضات طلابية عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة.

وخلال كلمتها، وجهت المدير العام التهنئة لجميع العاملين والطلاب بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدة أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزيمة، وداعية الطلاب إلى التحلي بروح الوطنية والاجتهاد في طلب العلم لبناء مستقبل الوطن.

كما احتفلت مدارس إدارة مصر الجديدة التعليميةبذكرى نصر أكتوبر العظيم ، تخليدًا لبطولات وتضحيات جيشنا الباسل، وتأكيدًا على روح الإنتماء وحب الوطن التي تسكن

وفي إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة ، شهدت عايدة أيوب مدير عام الإدارة تشهد إحتفال مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية العسكرية بنين بالذكرى ٥٢ لحرب أكتوبر ١٩٧٣، بحضور مديح رمضان مدير إدارة الخدمات التربوية.

وبدأت فاعليات الإحتفال بإذاعة مدرسية متميزة والتي أعدت خصيصاً لهذا اليوم بكل فقراتها من قرآن كريم وحديث شريف عن فضل الشهادة فى سبيل الله ،وكلمه عن حرب أكتوبر ، وفقرة عن الشخصيات الوطنية المخلصة التي ساهمت فى انتصارنا على العدو ، بالإضافة الى قصيدة شعرية وطنية حماسية لمست قلوب الجميع.

كما قام أحمد المتولي مدير المدرسة بعمل مسابقة فى الإذاعة لتشجيع الطلاب حيث قام بالقاء سؤال عن إحدى الشخصيات الوطنية ، ومنح الطالب الفائز جائزة مالية.

ومن ناحية أخرى تفاعل طلاب مدرسة ابوبكر الإعدادية بنين بقيادة ا/أيمن مدير المدرسة مع العروض الرياضية والعسكرية لطلاب مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية العسكرية بنين ، وحرصوا على رفع علم مصر وبعض الأعمال الفنية الخاصة بحرب أكتوبر.

التربية والتعليم المدارس انتصارات أكتوبر المجيدة انتصارات أكتوبر

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

حماس

انقسامات داخل الفصائل الفلسطينية تُهدد فرص تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

منع الاحتلال اسطول الصمود العالمي واعتقل كل المتطوعين

إسرائيل تعيد 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

