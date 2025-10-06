40 صورة ترصد احتفالات المدارس بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة اليوم

احتفلت المدارس اليوم بالذكرى الـ52 لـ انتصارات أكتوبر المجيدة ، ففي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تجدد الاحتفاء بهذا اليوم المجيد عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التربوية والفنية والثقافية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وحرصت مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أن يكون هذا اليوم فرصة لغرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الطلاب، من خلال ندوات تثقيفية تستعرض دروس الحرب المجيدة

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية وعي طلابها بتاريخ وطنهم، وتقدير تضحيات أبطاله الذين سطروا ملحمة خالدة في حب مصر والدفاع عنها، لتظل دائماً رمزاً للأمن والسلام والإنجاز.

وفي نفس الاطار .. شاركت أماني أنور، مدير عام إدارة الزاوية التعليمية، في احتفالات بمدرسة 6 أكتوبر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور قيادات الإدارة والأستاذ أمين هديب مدير المدرسة وقيادات المدرسة وعدد من المعلمين والطلاب.

وجاءت الاحتفالية في أجواء وطنية مميزة جسدت روح الفخر والانتماء، وتضمنت فقرات فنية وشعرية واستعراضات طلابية عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة.

وخلال كلمتها، وجهت المدير العام التهنئة لجميع العاملين والطلاب بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدة أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزيمة، وداعية الطلاب إلى التحلي بروح الوطنية والاجتهاد في طلب العلم لبناء مستقبل الوطن.

كما احتفلت مدارس إدارة مصر الجديدة التعليميةبذكرى نصر أكتوبر العظيم ، تخليدًا لبطولات وتضحيات جيشنا الباسل، وتأكيدًا على روح الإنتماء وحب الوطن التي تسكن

وفي إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة ، شهدت عايدة أيوب مدير عام الإدارة تشهد إحتفال مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية العسكرية بنين بالذكرى ٥٢ لحرب أكتوبر ١٩٧٣، بحضور مديح رمضان مدير إدارة الخدمات التربوية.

وبدأت فاعليات الإحتفال بإذاعة مدرسية متميزة والتي أعدت خصيصاً لهذا اليوم بكل فقراتها من قرآن كريم وحديث شريف عن فضل الشهادة فى سبيل الله ،وكلمه عن حرب أكتوبر ، وفقرة عن الشخصيات الوطنية المخلصة التي ساهمت فى انتصارنا على العدو ، بالإضافة الى قصيدة شعرية وطنية حماسية لمست قلوب الجميع.

كما قام أحمد المتولي مدير المدرسة بعمل مسابقة فى الإذاعة لتشجيع الطلاب حيث قام بالقاء سؤال عن إحدى الشخصيات الوطنية ، ومنح الطالب الفائز جائزة مالية.

ومن ناحية أخرى تفاعل طلاب مدرسة ابوبكر الإعدادية بنين بقيادة ا/أيمن مدير المدرسة مع العروض الرياضية والعسكرية لطلاب مدرسة الشهيد وليد الصادق الثانوية العسكرية بنين ، وحرصوا على رفع علم مصر وبعض الأعمال الفنية الخاصة بحرب أكتوبر.