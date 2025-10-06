السيدة انتصار السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر: نستلهم روح التضحية والانتماء ونغرسها في نفوس أبنائنا ليظل الوطن حصناً منيعاً

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بتضحيات شهداء مصر الأبرار وبطولات رجال القوات المسلحة.

وقالت السيدة انتصار السيسي على فيسبوك: "في هذه المناسبة العزيزة، ذكرى انتصارات أكتوبر، أستحضر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات رجال قواتنا المسلحة. نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء، ونغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل هذا الوطن حصناً منيعاً بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم".